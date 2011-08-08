香港《文汇报》：降低评级反映美政治经济危机

8月8日社评

美国债务违约危机刚过,标普降低美国主权信用评级,既显示美国以债养债的模式陷入了信用危机,也反映出美国的政治经济危机.美国主权评级神话被打破的时机,正值全球市场信心脆弱之际,此次调降评级将使市场信心再度遭受重创,也是对以债养债模式敲响警钟.

标普称调降评级主要原因,是美国国会与美国政府达成的提高债务上限协定缺少标普所预期的维持中期债务稳定举措.不过,美国主权信用评级被下调,实际上触及了美国以债养债的经济模式的死穴.美国长期以来寅吃卯粮,支撑点是预期未来经济增长可抵销债务增长.但近期美国公布的经济数据,无论是制造业还是消费者支出等资料,均大幅低于历史平均水平.美国在经济复苏乏力的情况下继续增加赤字,令美国以债养债的模式陷入了信用危机.

美债陷入信用危机,不单是经济问题,而且涉及政治问题.美国社会处于转型期,利益冲突激化.美国主权评级被调降,全球债主都被拖累.作为美国的最大债权国,中国的损失首当其冲.

中国要加快转变经济发展方式,一方面实施外汇储备多元化,拓宽外汇储备的使用渠道;另一方面避免外汇储备过快过量累积.美国国债一直被视为安全避风港,美国债信评级被下调意味着全球金融体系的基石被撼动.

目前美债中有大约40%被用来作为各种金融市场交易的安全抵押品,评级调降令美国国债作为金融抵押品的资质受到怀疑和削弱,进而导致全球金融市场出现剧烈波动.然而,美债即使被降级,由于缺乏替代品,美债依然被投资者视为全球最稳定的大宗资产池.

若果美国联储局宣布推出QE3,欧洲启动债券回购计划,美欧一同开水喉,全球股市一边倒下挫的局面可望扭转.

正如财政司长曾俊华指出,对于香港来说,应该”危”中找”机”.美国主权信用评级下调,在一定程度上动摇了美元作为国际货币的地位,这趋势为人民币走出去提供了好时机.香港应该积极把握发展人民币离岸中心的新机遇,在为中国发展作出贡献的同时,进一步巩固香港作为国际金融中心的地位.