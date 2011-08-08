沃尔沃在华召回部分进口S80轿车

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月8日电---因动力辅助转向系统缺陷,沃尔沃(VOLVO)将从下周一(8月15日)起,召回部分2007年款进口沃尔沃S80轿车,在中国大陆地区共涉及1,303辆.
中国国家质检总局上周五发布的通告并称,是次召回车辆生产日期为2006年3月8日-2007年5月16日,型号为S80 3.2.
此次召回原因是车辆的动力辅助转向泵冷却管安装可能存在挤压扭曲,引起系统中压力升高,可能会造成转向机上的回油管破裂,致使动力辅助转向系统缺油.
而车辆在没有预先警告的情况下可能会突然失去动力辅助转向,存在安全隐患.
沃尔沃去年被中国吉利汽车(0175.HK)母公司--吉利汽车控股集团收购.(完)
更多详情,请点选质检总局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)