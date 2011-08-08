格林斯潘认为美国不会陷入二次衰退

路透华盛顿8月7日电---前美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席格林斯潘周日淡化了美国出现二次衰退的风险,称美国经济状况要好于欧洲.

二次衰退"取决于欧洲,不是美国,"格林斯潘在美国国家广播公司(NBC)电视节目"Meet the Press."中称,"事实上直至意大利陷入麻烦之前,美国表现一直相对良好--步伐迟滞,但仍在前进."

2011年上半年美国经济严重放慢,1-3月逼近萎缩,引发了经济正滑入衰退的担忧.

这类担忧在上周有所缓解,因在8月2日以前达成债务协议,且数据显示7月就业岗位增加11.7万个.但标准普尔在周五晚间将美国的债信评级从"AAA"降至"AA+",此举可能损及复苏.

"经济在吵吵嚷嚷中放慢,"格林斯潘称,"所有数据都能反映出来.我认为不会出现二次衰退,但经济确实在放慢."

欧洲将决定美国经济复苏的进程,他表示.

格林斯潘指出,尽管标普调降美国评级,但与意大利债券不同的是,美国公债仍是一种安全投资.

"这不是信用评级问题.美国能支付一切债务,因为它可以一直印刷钞票.违约的机率为零,"他说道,"我认为标普(降级)的後果是触痛神经...打击了美国的自尊,精神.其影响比我之前认为的要深远得多."(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。