标普称未来美国评级仍有下降风险

路透华盛顿8月7日电---标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯(David Beers)告诉"福斯周日新闻(Fox News Sunda)",他预计全球市场周一开市时,美国遭降评一事不会对市场造成"那麽大的冲击".他称美国评等仅由最高的AAA级"温和退步"到AA+.

被问到美国评等是否可能进一步遭调降时,毕尔斯称,标普的负向展望表示"有下降的风险".

他还表示,周五宣布调降美国评等非因任何政党的预算立场及其任何未来的协议,"我们认为两党都支持的协议,才能说是真正可靠的协议."

毕尔斯称美国财政部对标准普尔分析的抨击"完全歪曲事实".他表示,即便是以国会通过的债限协议来看,"美国的基础债务负担都正在升高,而且未来10年将继续攀升."(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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