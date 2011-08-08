中国加快推动稀土矿国储制度

路透北京8月8日电---占全球稀土矿产供应量约97%的中国将加快推动稀土矿国家储备制度,在已发布首批稀土矿区基础上,统筹规划南方离子型稀土和北方轻稀土资源勘查、开采,再划定一批国家规划矿区.

新华社周五报导引述国土资源部通知称,全国将加快推进矿产地储备试点,由国土资源部统一部署,划定一批矿区作为国家稀土资源储备矿产地,列入国家储备的矿产地.

为妥善解决中国稀土行业长期存在的非法开采和超指标开采等问题,中国此前发布了促进稀土行业健康发展的意见,称将对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策,并加快行业整合,建立稀土战略储备体系.

国土资源部此次通知重申,各地继续保持打击违法违规高压态势,制止各种违法勘查开采和超指标开采行为.对稀土矿山生产的产品流向和数量逐一造册登记.

并在全国范围内继续暂停受理新立稀土探矿权、采矿权申请,不得新增稀土矿业权;原则上禁止现有稀土开采矿山扩大产能.做好稀土资源开发整合工作与稀土行业兼并重组的衔接.

今年中国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为9.38万吨,约比去年增5%.这一数据较2010年的目标有所提高.中国此前宣布今年上半年稀土出口配额比上年同期降低35%,以保留充足的储备.而下半年的稀土出口配额则尚未确定.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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