中移动将斥巨资建设“无线上海”

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月8日电---新华社报导称,中国移动通信集团公司与上海市政府日前签订共建智慧城市合作框架协议,中国移动将在三年内投入逾130亿元人民币,建设精品"无线城市".
报导指出,根据合作协议,中国移动将构建GSM、TD-SCDMA、TD-LTE与WLAN(无线局域网)四网协同的多层次、广覆盖、多热点无线城市宽带网络.
中国移动2011年将投资近亿元新建覆盖核心商圈约20平方公里区域的TD-LTE规模试验网;中国移动WLAN接入点将在2013年底超过9万个,在上海主要公共场所实现超过80%的覆盖率,覆盖密度和网络质量国内领先.
中国移动还将重点覆盖上海工业园区、商务楼宇、住宅小区等区域光纤网络.
中国移动集团为中国移动(0941.HK)(CHL.N)的母公司.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)