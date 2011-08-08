一周经济焦点：1937年大萧条挫败感再度降临

记者 Emily Kaiser 编译 高琦

路透新加坡8月8日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克是一位研究1930年代大萧条的专家,他曾经允诺称央行不会重犯1937年的错误,即不会急于收紧货币政策而导致经济萎靡的时间延长.

迄今为止,伯南克都信守了他的诺言,指标利率自2008年末以来就一直保持在近零水平未动,在此期间美联储的资产负债表规模则增加了逾两倍,达到2.85万亿(兆)美元.但需要指出的是,政府的减支举措可能最终给经济带来降温效应,正如收紧货币政策可能引发的副作用一样.而要应对这种局面,伯南克可以说基本上是无能为力.

回顾1937年时的情况,美国经济之前曾经连续三年快速增长,主要归功于政府为结束始于1929年的大萧条而推出的大量建设项目.

当时,美联储严格控制信贷,导致联邦政府支出下降了10%.之後,美国经济在1938年再度萎缩,失业率也攀升.

美联储将于周二召开新一次的货币政策决议会议,值此之际有关美国可能再次滑入衰退的忧虑正日渐加剧,而且欧洲的债务危机也趋于恶化.标准普尔周五调降美国信贷评级的行动更是带来了新的不确定因素.

伯南克能够采取的举措非常有限.

HIS Global Insight的首席美国经济学家Nigel Gault表示,美联储或者承诺将继续维持指标利率在近零水准,或者使资产负债表规模在比投资者预期更长的时期内保持在庞大水平.再或者,美联储不得不进一步买入美国公债.

"上述任何一种举措都很难起到扭转乾坤的作用,"Gault说道,"美联储若采取这些手段,并非是因为笃定这样做将带来明显的效果,而是因为他们觉得在这样的市场环境下必须要做点什麽."

Gault认为,美国再度陷入衰退的机率为40%.

不过,周五出炉的美国非农就业报告稍微缓解了有关衰退的忧虑情绪.数据显示,美国7月新增11.7万个就业岗位,远高于6月.6月就业岗位从前值的增加1.8万个上修为增加4.6万个.7月失业率从9.2%略降至9.1%,但这主要是源于有人员退出寻找工作的劳动力大军.[ID:nCN1880057]

"我不认为就业报告预示是经济形势好转,不过该数据到确实部分压制了有关美国正滑入衰退的争论."RBC Capital Markets的首席美国经济学家Tom Porcelli表示,"正如此前所说过的,经济发展仍面临大量阻力,比如欧洲方面.6月的就业数字被上修,也是个很令人鼓舞的迹象.可以说,这份报告将我们从边缘略微拉回来了一些."

**经济料将触礁**

实现充分就业是美联储的两个目标之一,目前看来远未达标.政府削减支出的行动将令情势愈发糟糕.周五的非农就业报告显示,7月政府就业岗位丧失3.7万个.

至于那些背负平衡预算重任的州和地方政府,他们几乎别无选择,为了使收支平衡,他们只能削减政府岗位.联邦政府尚无这样的钳制,但第二季的国防以外开支以年率计也下降7.3%,阻碍经济发展.

摩根大通分析师Michael Feroli指出,他本来还冀望国会能在未来数月里批准某种形式的额外财政支持项目,但围绕调高债务上限的争斗显示出议员根本无心这样做.

"目前看来,经济增长有可能在明年初触礁."Feroli说道.他下调美国2012年第一季GDP增长率预估值,从2.5%下调至2.0%.他认为,基于这样缓慢的增速,美国失业率很难大幅降到远低于9.0%的水平,从而令美联储在2013年中以前都只能维持低利率不变.

失去了财政支持,美联储所承受的压力就更大了,不得不找寻其它出路来刺激经济成长.新一轮的公债购买计划势将引发新兴市场的愤怨和抗议,他们认为美联储肆无忌惮的撒钱印钞行为令廉价资金涌向新兴经济体,并推高当地的通胀率.

中国目前持有1.16万亿(兆)美元公债,是仅次于美联储的全球第二大美债持有者.对于美国公共财政困境和美元跌势,中国毫不避讳的表达它的担忧.

中国外交部长杨洁篪周五称,美国应当采取"负责任的货币政策",以确保全球经济稳定,该言论几乎是未加多少掩饰的指向了美联储的购债计划.

中国本周将发布系列经济数据,预计将显示工业产出和零售销售都录得双位数增长,从而表明中国经济发展依然稳健.

迄今以来,中国强劲的经济增长帮助拉动亚洲除日本外的其它地区.但如果美国的形势急剧恶化,那麽所有的押注都将失败.日本现在仍然挣扎着从3月大地震和海啸的伤害中恢复元气.

"我们认为,亚洲新兴市场能够摆脱掉温和放缓.我们对于温和放缓的定义是持续减慢."美国银行-美银的新兴亚洲市场分析师TJ Bond表示,"如果美国滑入衰退,我们会开始担心."(完)

--译文审校 程琳/沈以文

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