伦敦北部发生近年来最严重骚乱

8月7日一名警察走过一家被砸坏的珠宝店。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦8月7日电（记者 Michael Holden）---英国首都发生近几年来最为严重的骚乱事件。在伦敦北区，暴徒围攻警方，投掷汽油弹，点燃巡逻车、建筑物以及一辆双层巴士。

大约有200人聚集在托特纳姆警察局附近，抗议武装警察当周稍早射杀一名男子，随後该活动演化为暴力行为，他们向防暴警察投掷瓶子等。警方竭力逼退他们。

暴徒们袭击了银行、商店、超市等建筑物，放火点燃警察局附近主路上的三辆警车，八名警方人员被送往医院，其中一人头部受伤。

电视画面显示暴徒们围着一辆着火的大巴，同时带着头巾的年轻人向一辆丢弃了的警车投掷石块与飞弹等。

暴力行为在周日凌晨终得到控制，但附近仍不时有麻烦出现。Stephen Watson指挥官表示：“这些场景令所有伦敦人感到沮丧，对当地社区的居民尤其如此。”

骚乱周六夜间爆发，此前因29岁男子Mark Duggan周四在与警方交火中被杀，人们举行了和平示威活动。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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