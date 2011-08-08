伦敦北部发生近年来最严重骚乱

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦8月7日电（记者 Michael Holden）---英国首都发生近几年来最为严重的骚乱事件。在伦敦北区，暴徒围攻警方，投掷汽油弹，点燃巡逻车、建筑物以及一辆双层巴士。
大约有200人聚集在托特纳姆警察局附近，抗议武装警察当周稍早射杀一名男子，随後该活动演化为暴力行为，他们向防暴警察投掷瓶子等。警方竭力逼退他们。
暴徒们袭击了银行、商店、超市等建筑物，放火点燃警察局附近主路上的三辆警车，八名警方人员被送往医院，其中一人头部受伤。
电视画面显示暴徒们围着一辆着火的大巴，同时带着头巾的年轻人向一辆丢弃了的警车投掷石块与飞弹等。
暴力行为在周日凌晨终得到控制，但附近仍不时有麻烦出现。Stephen Watson指挥官表示：“这些场景令所有伦敦人感到沮丧，对当地社区的居民尤其如此。”
骚乱周六夜间爆发，此前因29岁男子Mark Duggan周四在与警方交火中被杀，人们举行了和平示威活动。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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