俄罗斯尚无美元资产调整计划--RIA

路透莫斯科8月6日电---RIA Novosti引述俄罗斯央行一位高层官员的话说,在标准普尔调降美国的AAA评级後,俄罗斯并未计划立即调整其任何以美元计价的黄金或外汇储备.

"短期而言,这不会对我们有影响,"该媒体周六引述央行第一副总裁Sergei Shvetsov的话说.当被问及评级调降会否影响俄中长期的持有部位时,Shvetsov不愿置评.

俄罗斯周六所采取的立场要比中国冷静.Shvetsov说,(标普降级)不会影响俄罗斯金融稳定.俄副财长Sergei Storchak对国际文传电讯社说,标普的降级幅度很小.

俄罗斯是美国公债的前十大持有国之一,也是全球第三大的黄金及外汇储备持有国.该国5,350亿美元外储中约三分之一投资于美元工具.(完)