俄罗斯尚无美元资产调整计划--RIA

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透莫斯科8月6日电---RIA Novosti引述俄罗斯央行一位高层官员的话说,在标准普尔调降美国的AAA评级後,俄罗斯并未计划立即调整其任何以美元计价的黄金或外汇储备.
"短期而言,这不会对我们有影响,"该媒体周六引述央行第一副总裁Sergei Shvetsov的话说.当被问及评级调降会否影响俄中长期的持有部位时,Shvetsov不愿置评.
俄罗斯周六所采取的立场要比中国冷静.Shvetsov说,(标普降级)不会影响俄罗斯金融稳定.俄副财长Sergei Storchak对国际文传电讯社说,标普的降级幅度很小.
俄罗斯是美国公债的前十大持有国之一,也是全球第三大的黄金及外汇储备持有国.该国5,350亿美元外储中约三分之一投资于美元工具.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。