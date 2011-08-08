大公国际称美国债信降级将使国际金融市场陷入长期波动

路透上海8月8日电---据《中国证券报》报导，大公国际资信评估有限公司董事长关建中表示，预计此次美债评级被下调事件对未来金融市场的影响是巨大且长期的。

关建中表示，目前美国的偿债能力和经济基本面都不令人乐观，而且美国政府还没有找到解决经济问题的根本办法。

他称中国持有美国国债存在着不安全的因素，可能面临资产贬值。截至今年5月，中国持有大约1.16万亿美元美国国债。

大公将美国本、外币国家信用等级下调至“A”，展望为负面。

大公国际对美国的评级调整，使美国降到与西班牙、爱沙尼亚和南非一个级别。大公国际的展望评价并不代表中国政府观点，但经常与中国政府官员的看法一致。

关建中表示，美国不能再通过信用透支来刺激经济增长，美国还应减少支撑其全球战略的财政支出，降低国民的福利水平。(完)

编译：高虹 发稿：王燕焜

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