盖特纳决定留任美国财长

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透华盛顿8月7日电---美国政府周日称,美国财政部长盖特纳在奥巴马总统的力请下将留任.盖特纳曾考虑在政府举债上限提高後就辞职.
"总统曾请盖特纳继续留任财政部,对他的这一决定,总统表示欢迎."白宫发言人Jay Carney在声明稿称.
盖特纳曾暗示,在国会通过债务上限调高案後他可能卸任,但政府官员暗示奥巴马和白宫幕僚长都力促他不要现在走.
在标准普尔周五调降美国债信评等後,调高债限之争如今已被新的忧虑盖过.
"盖特纳已让总统晓得他计划留任财长."助理财政部长Jenni LeCompte称."他期待承担应对我国所面临挑战的後续重要工作."(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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