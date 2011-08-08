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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 8日 星期一 11:59 BJT

8日午间分析：沪指早盘放量重挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到标普降低美国主权评级的影响，今日A股市场出现恐慌性杀跌。沪综指开盘後即跌破2600点关口，随後在个股普跌的拖累下，一路放量大幅下挫，沪综指早盘最低摸至2497.92点，市场恐慌情绪蔓延，两市总共仅有51只个股上涨，午盘沪综指报收于2529.88点，大跌3.68%。

对于今日大盘放量大跌的原因，笔者认为，标普降低美国主权评级再次加剧了投资者对全球经济的担忧，同时本周即将公布7月CPI数据，市场分歧较为明显，再加上目前均线系统已形成典型的空头排列，大盘弱势难改，预计短期大盘维持震荡探底格局。（完）

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