8日午间分析：沪指早盘放量重挫

受到标普降低美国主权评级的影响，今日A股市场出现恐慌性杀跌。沪综指开盘後即跌破2600点关口，随後在个股普跌的拖累下，一路放量大幅下挫，沪综指早盘最低摸至2497.92点，市场恐慌情绪蔓延，两市总共仅有51只个股上涨，午盘沪综指报收于2529.88点，大跌3.68%。