8日午间分析：沪指早盘放量重挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到标普降低美国主权评级的影响，今日A股市场出现恐慌性杀跌。沪综指开盘後即跌破2600点关口，随後在个股普跌的拖累下，一路放量大幅下挫，沪综指早盘最低摸至2497.92点，市场恐慌情绪蔓延，两市总共仅有51只个股上涨，午盘沪综指报收于2529.88点，大跌3.68%。
对于今日大盘放量大跌的原因，笔者认为，标普降低美国主权评级再次加剧了投资者对全球经济的担忧，同时本周即将公布7月CPI数据，市场分歧较为明显，再加上目前均线系统已形成典型的空头排列，大盘弱势难改，预计短期大盘维持震荡探底格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。