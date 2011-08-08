沪综指早盘收跌3.68%

* 沪综指早盘收挫3.68%,亚太股市恐慌性抛盘蔓延

* 盘间一度跌破2,500点创逾一年来低位

* 短线仍需超验2,500点支撑位

路透北京8月8日电---中国股市沪综指周一早盘收挫3.68%,盘间一度重挫至2,500点下方逾一年来低位,主因美国评级遭到下调後引发亚太股市恐慌性抛盘,A股猛跌近130点後方稳住阵脚.

市场人士认为,突发事件後外围市场恐慌性抛盘对于国内股市人气再次形成打击,A股投资者纷纷抛售以寻求避险,短线2,500支撑位仍有待考验;以美元计价的沪市B股亦劲挫.

沪综指早盘收报2,529.879点,跌3.68%,盘间曾触及2,497.918低位,上一盘间低位为去年7月20日的2,477.460点.

华融证券策略分析师范贵龙称,美国经济前景蒙上阴霾,对于国内而言,可能更多是担心受外部影响,拖累经济放缓,虽然目前经济面受到的影响有多大还不确定,不过投资者的避险情绪升温,导致抛盘离场.

"今天的确有恐慌性抛盘,跌的太快了,我们一下也很难看到底...明天公布的经济数据将很重要,如果数据逊于预期,那麽将再次打击投资者信心."他说.

中国本周将公布备受关注的7月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济数据,且近期IPO(首次公开发行)速度较快也令资金面承压,种种担心被美国评级遭下调这个导火索点燃,引发沉重恐慌性抛盘.

避险情绪对以美元计价、相对A股盘子更小的B股市场造成了更大冲击.沪市B股早盘亦大幅收挫6.19%,盘间跌幅一度扩大至7.6%.

外围市场中,日本和澳洲股市跌幅在2%以上,新加坡和香港股市抛压更重,跌幅均在4%以上.

但亦有分析师持乐观态度,认为国内基本面将给予股市支撑.浙商证券分析师王伟俊就称,上周五沪综指大跌可能已经比较充分,後期欧美股市可能还会大跌,但A股前期调整比欧美股市更为充分,承受的冲击可能仅限于心理层面.

"国内通胀6、7月应该可以触顶,(上市公司)中期业绩也还可以,国外经济前景恶化也会使下半年国内的紧缩政策节奏放缓,加下大宗商品价格也往下走,都会对後期股市形成支撑."他分析称.

中金公司最新报告称,标普下调美国国债评级影响有限;未来很长一段时间内,美国国债仍是不可取代的避险资产和吸收发展中国家巨额贸易顺差的工具,且其地位还会因为欧债危机的逐渐恶化而上升.

标准普尔上周五表示,持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.据美国证券行业和金融市场协会(SIFMA),评级遭下调将推高美国公债收益率0.7个百分点,从而导致公共债务融资成本增加约1,000亿美元.(完)