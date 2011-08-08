罗切特瞄准菲尔普斯八金纪录

打破菲尔普斯北京奥运会上的“八金”纪录成了罗切特难以抗拒的诱惑。虽然罗切特并不知道自己或是任何人是否能够打破菲尔普斯在北京奥运会上创造的这一纪录，但这并不妨碍他至少考虑这个目标。“我不知道是否有人能够复制他（菲尔普斯）的成功，不过我正在努力。”路透