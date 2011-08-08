版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 12:30 BJT

意大利超级杯AC米兰逆转国米

上周六在北京“鸟巢”上演的意大利超级杯比赛中，意甲冠军球队AC米兰下半场九分钟内两次破门，成功逆转比分，最终以2-1击败同城劲敌国际米兰。开场第22分钟，国米由斯内德利用任意球破门得分，米兰方的两个进球分别来自伊布与博阿滕。 图为伊布举杯庆胜。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐