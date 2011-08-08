普利司通赛斯科特夺冠

澳大利亚名将斯科特周日在高尔夫世锦赛（WGC）普利司通邀请赛上，在老虎伍兹前球童史蒂夫・威廉姆斯的协助下，顶住了日本年轻小将石川辽的挑战，以领先四杆的优势，获得职业生涯第八个美巡赛冠军头衔，这也是他第一座WGC赛事的冠军奖杯。路透