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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 12:28 BJT

拉德万斯卡在圣迭戈捧杯

WTA顶级巡回赛圣迭戈站周日落下帷幕，波兰名将拉德万斯卡在肩膀缠绷带的情况下，以6-3与6-4爆冷击败世界排名第三的兹沃娜列娃，夺得圣迭戈站冠军。这位22岁的波兰选手收获职业生涯第五个冠军头衔，也是她在WTA硬地赛场首个顶级赛事冠军，她的最新世界排名将升至第12位。路透

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