曼联3-2逆转曼城 夺社区盾冠军

周日在温布利大球场举行的英格兰社区盾杯比赛中，曼联在两球落後的情况下绝地反击，最终以3-2逆转击败曼城，赢得社区盾杯冠军。为曼联进球的是斯莫林与纳尼，其中纳尼独中两元，他在补时阶段的一球更是助曼联锁定胜局。为曼城进球的是莱斯科特和哲科。路透