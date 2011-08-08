《绝望主妇》第八季将收官

路透洛杉矶8月7日电---ABC电视网周日宣布，《绝望主妇》最新一季--第八季2012年落幕後，该剧目也将就此收官，紫藤街上的人气主妇们终于要成电视荧屏中的历史人物了。

ABC向电视评论人宣布了上述决定，将该流行美剧称之为ABC电视网的“标志性剧目”。

《绝望主妇》的四位核心主演分别为菲丽西提・霍夫曼（Felicity Huffman）、泰瑞・海切尔（Teri Hatcher）、玛西亚・克劳斯（Marcia Cross）和伊娃・朗格利亚（Eva Longoria）。剧集讲述了城市郊区紫藤街上几位主妇起伏跌宕的个人生活与感情纠葛。

自2004年开播以来，《绝望主妇》人气超旺，获奖无数，且拥有大量海外观众。但是像众多电视剧集一样，随着时间的推进，电视剧的人气也逐渐下滑。

《绝望主妇》策划人Marc Cherry周日表示，他希望该剧以高收视率收尾，而不愿是低收视率中挣扎很多的结局。

“比创造一个热播剧目更加困难的事情就是知道落幕的时间，尤其是在拥有电视历史上最为出色的演员阵容之一的情况下。”

对于至2012年5月播完的《绝望主妇》告别季，ABC承诺剧情将更加错综复杂，详细诠释谋杀案後的内疚感、婚姻危机中的重重问题、已婚中的外遇与性感新邻居带来的麻烦等等。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。