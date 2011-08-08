发改委称当前暂无下调成品油价格的边界条件

路透北京8月8日电---针对近期中国成品油价调整步伐落後于国际原油价格跌势,发改委价格司负责人周一解释称,国际市场油价近期虽震荡下行,但暂时没有达到下调国内成品油价格的边界条件.

新华社引述发改委相关负责人并称,受美债危机及欧美经济二次探底影响,如果单纯从时点价格比较,国际市场油价从前期每桶120美元的高点回落至目前水平,下降幅度确实超过了4%,但暂时没有达到下调国内成品油价格的边界条件.

"从连续22个工作日移动平均价格看,时点价格的短期下跌对平均价格影响有限,目前调价参考的三种原油平均价格仍高于4月7日国内成品油调价时价格水平,国内成品油价格暂不具备下调条件."上述负责人称.

他并表示,如果今後国际油价持续在目前价位波动或继续回落,国内油价调整参考的国际市场三种原油平均价格跌幅达到4%的边界条件,国家将及时下调国内成品油价格.

中国上一次调整成品油价是在4月7日,将汽、柴价格每吨分别提高500元人民币和400元,为今年国内第二次调整成品油零售价,亦创下历史新高.

在谈到近期国内部分地区成品油市场批发价格回落的问题时,该负责人指出,这是国家调控以及市场供求状况的正常反映,国内成品油市场供应紧张的矛盾有所缓解,在市场竞争比较激烈的地区批发价格出现了回落.

上述负责人还称,前期国际油价上涨至每桶120美元时,为考虑到下游行业承受能力和物价总水平上涨的压力,国内成品油价格未随国际市场原油价格上涨相应提高.有关石油企业按照上游补下游的利益调节机制,原油价格上涨因素在企业内部消化.

中国自2009年1月1日起实施成品油价税费改革方案,其中成品油价格乃根据国际原油价格,再加炼油厂平均加工成本、税收及合理利润来厘定.而当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格.

国际油价周一重挫,此前标准普尔调降美国评等.截至北京时间11:10分,布兰特原油期货跌近3美元至每桶106.48美元.美国原油期货下跌3美元至每桶83.97美元.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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