《绝望主妇》第八季将收官

ABC电视网周日宣布，《绝望主妇》最新一季--第八季2012年落幕後，该剧目也将就此收官，紫藤街上的人气主妇们终于要成电视荧屏中的历史人物了。ABC向电视评论人宣布了上述决定，将该流行美剧称之为ABC电视网的“标志性剧目”。路透