盖特纳决定留任美国财长

美国政府周日称,美国财政部长盖特纳在奥巴马总统的力请下将留任.盖特纳曾考虑在政府举债上限提高後就辞职. ''总统曾请盖特纳继续留任财政部,对他的这一决定,总统表示欢迎.''白宫发言人Jay Carney在声明稿称. 路透