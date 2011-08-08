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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 14:32 BJT

盖特纳决定留任美国财长

美国政府周日称,美国财政部长盖特纳在奥巴马总统的力请下将留任.盖特纳曾考虑在政府举债上限提高後就辞职. "总统曾请盖特纳继续留任财政部,对他的这一决定,总统表示欢迎."白宫发言人Jay Carney在声明稿称. 路透

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