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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 14:30 BJT

中移动将斥巨资建“无线上海”

新华社报道,中国移动通信集团公司与上海市政府日前签订共建智慧城市合作框架协议,中移动将在三年内投入逾130亿元人民币,建设精品"无线城市". 根据合作协议,中国移动将构建GSM、TD-SCDMA、TD-LTE与WLAN四网协同的多层次、广覆盖、多热点无线城市宽带网络. 路透

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