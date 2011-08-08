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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 14:25 BJT

标普调降美国评级

标准普尔周五调降了美国AAA的评级,将其长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升,且新的美国信用评级展望为"负向",暗示未来12至18个月可能再度下调评级. 此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升. 路透

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