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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 8日 星期一 14:23 BJT

澳大利亚称中国指责美国“无益处”

针对中国指责美国“举债成瘾”，澳大利亚国库部长斯万日前作出回应，称中方言论“无益”，并呼吁20国集团所有成员携手帮助解决美国和欧洲债务危机。此前，新华社周六发表评论文章，告诫美国应结束“举债成瘾”，并呼吁美国削减军事和社保支出。路透

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