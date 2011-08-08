成思危：中国对美债应采取“不买不卖”策略

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京8月8日电---中国全国人大常委会原副委员长成思危周一表示,中国应继续坚持在美国公债上的投资,并采取"不买不卖"的策略.此前美国债信遭调降,随後亚洲股市应声大挫.
在接受Reuters Insider电视访问时,成思危称中国应将未来新增的外汇储备用于购买美国公债以外的政府债券.
"在我看来,目前最佳的策略是不买不卖……我想这可能是最好的策略,"成思危表示.
标准普尔上周五调降美国最高的AAA债信评级,因对其不断上升的债务负担及华府或无法控制预算赤字表示担忧.
长期而言,这可能削弱美元.自中国成为美国公债最大外国买家之後,这也成为了中国的一大痛处.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)