中国高官将赴港参加国债发行仪式 力挺人民币国际化--消息

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港8月8日电---三位消息人士周一透露,将有国务院级别的中国政府官员于下周来港,参加历史最大规模的人民币国债发行仪式,以显示中国政府对香港建立人民币离岸中心,以及人民币国际化的支持.
上述消息人士指,除目前已确定财政部官员、央行官员、中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(601328.SS)(3328.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等五大国有银行的董事长或行长出席,更高级别的国务院领导也将出席.
"这次不仅是五大国有银行董事长或行长出席,国务院级别的领导也会出席.目的很明显,就是力挺人民币国际化."消息人士称.
消息人士并指出,在标普刚刚调降美国长期债务信用评级的混乱时期,今日启动路演的该期规模达200亿的人民币国债,将吸引更多的投资者关注.
财政部计划本月在香港发行200亿元人民币国债,发行量超过前两次总额.此次面向机构投资者招标发行150亿元,包括三年期60亿元、五年期50亿元、七年期30亿元、10年期10亿元;并安排面向个人投资者发行两年期50亿元.(完)
--发稿 路透中文新闻部
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)