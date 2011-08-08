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中国财经 | 2011年 8月 8日 星期一 14:43 BJT

中国高官将赴港参加国债发行仪式 力挺人民币国际化--消息

路透香港8月8日电---三位消息人士周一透露,将有国务院级别的中国政府官员于下周来港,参加历史最大规模的人民币国债发行仪式,以显示中国政府对香港建立人民币离岸中心,以及人民币国际化的支持.

上述消息人士指,除目前已确定财政部官员、央行官员、中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(601328.SS)(3328.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等五大国有银行的董事长或行长出席,更高级别的国务院领导也将出席.

"这次不仅是五大国有银行董事长或行长出席,国务院级别的领导也会出席.目的很明显,就是力挺人民币国际化."消息人士称.

消息人士并指出,在标普刚刚调降美国长期债务信用评级的混乱时期,今日启动路演的该期规模达200亿的人民币国债,将吸引更多的投资者关注.

财政部计划本月在香港发行200亿元人民币国债,发行量超过前两次总额.此次面向机构投资者招标发行150亿元,包括三年期60亿元、五年期50亿元、七年期30亿元、10年期10亿元;并安排面向个人投资者发行两年期50亿元.(完)

--发稿 路透中文新闻部

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