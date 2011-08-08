更正：标普称调降美国评级对亚洲主权国家不会有直接冲击

(更正:译文有误,标题与内文第一段应为不会"对亚洲主权国家"带来直接冲击,非"亚洲主权买家",第四段应改为"亚太地区多数主权国家",非"主权买家")

路透悉尼8月8日电---标准普尔周一试图让全球投资者相信,其历史性的调降美国债信评级,不会对亚洲主权国家造成直接冲击.

但标普亦称,若全球掀起新的金融危机,恐怕会让一些亚洲国家遭受更沉重的打击.

标普在声明中称,"如果经济再次出现滑坡,可能比上次影响更加深远持久."

该公司补充道,但目前而言,亚太地区多数主权国家前景都很稳定,因内需稳健,企业和家庭财务状况相对健康,外部流动性和国内储蓄率很高.不过标普指出,新西兰、日本和越南是例外.

标普对地区状况的评估,是基于主要发达国家金融体系和实质经济不会"突然紊乱"的假设做出的.

然而标普表示,若该假设不成立,重演2008-2009年那样的全球金融危机,则部分以出口为导向的亚洲国家可能受到比上次更加沉重的打击.

其并称,若发生危机,多数亚洲国家都可能迅速做出回应,帮助金融稳定并刺激经济,但其他一些国家可能受制于对境外融资的严重依赖,或是受制于上次危机对其预算造成的"创伤".

标普列出了易受海外资本市场混乱冲击的国家,例如澳洲、新西兰、韩国和印尼等.

其并提出,日本、印度、马来西亚、台湾和新西兰还在修补政府财政.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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