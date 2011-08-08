版本:
中国
中国财经 | 2011年 8月 8日 星期一 15:06 BJT

百度与宝马合作车载搜索

路透上海8月8日电---中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)周一称，已与宝马(BMWG.DE)签署车载搜索合作协议。

百度声明中称，宝马和百度将合作开发一平台，车主可以在车内通过该平台阅读邮件、查看地图并获取其他信息。

百度总裁助理张东晨在声明中称：“我们希望，不管通过何种终端，人们都可以通过百度的‘框’ 来便捷地找到自己想要的信息。”

百度称还接到了其他汽车厂商的合作邀请，但未透露更多细节。

上月百度与华数传媒达成战略合作，为华数所覆盖的数千万家庭用户提供电视搜索服务。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐