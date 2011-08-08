百度与宝马合作车载搜索

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海8月8日电---中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)周一称，已与宝马(BMWG.DE)签署车载搜索合作协议。
百度声明中称，宝马和百度将合作开发一平台，车主可以在车内通过该平台阅读邮件、查看地图并获取其他信息。
百度总裁助理张东晨在声明中称：“我们希望，不管通过何种终端，人们都可以通过百度的‘框’ 来便捷地找到自己想要的信息。”
百度称还接到了其他汽车厂商的合作邀请，但未透露更多细节。
上月百度与华数传媒达成战略合作，为华数所覆盖的数千万家庭用户提供电视搜索服务。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)