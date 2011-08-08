大连一化工企业在建防潮堤坝溃坝

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月8日电---新华社报导称，受台风“梅花”影响，大连金州开发区大孤山福佳化工有限公司在建防潮堤坝发生溃坝，附近居民被紧急疏散。
据报导，大连边防支队调派警力赶到现场，阻止海水进入“罐区”，防止剧毒化工产品泄漏，边防官兵并协助疏散附近居民。
报导未透露财产损失或人员受伤方面的细节。
路透联系福佳化工公司前台，一名女员工称不知道任何关于泄漏的情况。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。