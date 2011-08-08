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时事要闻 | 2011年 8月 8日 星期一 15:31 BJT

大连一化工企业在建防潮堤坝溃坝

路透北京8月8日电---新华社报导称，受台风“梅花”影响，大连金州开发区大孤山福佳化工有限公司在建防潮堤坝发生溃坝，附近居民被紧急疏散。

据报导，大连边防支队调派警力赶到现场，阻止海水进入“罐区”，防止剧毒化工产品泄漏，边防官兵并协助疏散附近居民。

报导未透露财产损失或人员受伤方面的细节。

路透联系福佳化工公司前台，一名女员工称不知道任何关于泄漏的情况。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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