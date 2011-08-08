《阳歌专栏》中国政府伸援手 新能源业料扭转颓势

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**天合光能、明阳风电掀起新一轮能源“订单潮”**
中国政府宣布新能源刺激政策还不到一个星期，我们已开始看到新的协议签署，因国有企业响应号召，通过新项目来帮助这些企业。
光伏产品制造商天合光能(TSL.N)与中国电力投资集团旗下公司签署协议，向青海一工厂提供太阳能面板。未来数月，预计还将有更多类似协议宣布。
几乎与此同时，风电厂商明阳风电MY.N宣布，与另一家国有企业--中国三峡集团旗下公司中国三峡新能源公司签署协议，在广东省共同开发风电项目，未来还可能在海外进行合作。
这些协议毫不令人感到意外，因为中国政府最近几个月已表示，将帮助这些遇到困难的新能源企业渡过难关。但让人意外的是中国政府行动会如此之快--刚刚宣布新的行业扶持政策就有两宗协议签署，由此证明，只要中央政府下定决心，就可快速行动。
中国国内风电企业的此番“订单潮”以及全球市场最近出现的积极迹象都意味着，太阳能产业未来数月料迅速扭转颓势，今年下半年这些公司的股票料前景向好。
一句话：全球需求反弹以及中国将出现一批类似天合光能、明阳风电的新协议，太阳能产业料强势复苏。
**高朋裁员预示网络广告支出或大幅下降**
美国团购网站Groupon和腾讯(0700.HK)合资的高朋团购再传出负面消息，结合业内其它消息来看，网络广告支出大幅下降或初露端倪。两周前有报导称高朋因费用太高已停止在百度(BIDU.O)和谷歌(GOOG.O)的广告投放。
目前中国媒体报导称，高朋网已开始裁员，以削减成本。这些零散报导指出，高朋网早在4月就开始逐步裁员。但可以确定的是，高朋网自去年底成立以来，其在华销售和营收表现一般，与其雇员人数和广告支出的迅速增加不成正比。
业内近期出现类似情况，电子商务高管称，团购行业竞争白热化，发展变得不可持续，许多团购网未来几个月为避免亏损，将被迫削减广告支出。
这些都并不令人惊讶，中国今年至少有三大团购网获得大规模融资，电子商务领域竞争也变得异常激烈，本土已有阿里巴巴和京东网等巨头，而沃尔玛也进军中国电子商务领域。
这种激烈竞争让收入主要来自广告的公司很难感到欣喜，例如百度、新浪(SINA.O)和搜狐(SOHU.O)。我预计，今年底开始，这三家公司的收入增长将大幅下降，电子商务和团购网领域都将出现整合，由于Groupon关注更具增长潜力的市场，可能会关闭高朋网。
一句话：由于团购网和电子商务领域竞争激烈，广告商将大幅削减开支，严重依赖广告收入的网络公司营收增长将在年底大幅下降。（完）
编译：高虹/靳怡雯/黎黎 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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