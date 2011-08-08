《Russell专栏》只有中国担心时 大宗商品投资者才应感到担忧

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/许娜

路透新加坡8月5日电---面对最近一波市场大跌,如果可以的话,抽出时间问一问自己:中国投资者对近期的事态发展感到担忧吗?假如是,他们又会采取什麽措施?

股市的大跌态势注定将波及大宗商品市场,我猜中国当局会自问,这是不是新一轮全球金融危机和衰退的开始,抑或是市场为反映预期的变化而偶尔进行的修正?

回顾一下,过去一个月到底发生了什麽?可能有两件大事,让投资者,尤其是欧美国家的投资者,重新评估了他们的看法.

首先是全球制造业的集中放缓,尤其是在发达经济体.中国工业产出同比增速仍在10-13%之间,但问题并不在此.要命的是这种增速正在放缓,而它加剧了对于全球同时放缓的担忧.

第二个原因更多的是对投资者信心的影响,他们愈来愈认识到,欧美所面临的债务和赤字问题,远未得到解决.

在当下这个无疑非常严重的情况下,看政客们相互间争吵和表演毫无启迪.欧洲人似乎还不能理解,主权债务问题意味着民众将被迫承受真正的痛苦,他们将被告知,伴随自己成长的福利制度现在务必要加以改革.

美国的政情则表明,茶党之类的派系,只为了证明某个论点,不惜让经济陷入困境,而民主党又拿不出计划,来解决将日益膨胀的社会福利.而这些导致的结果便是,投资者对于全球经济复苏及西方政府管理财政的能力信心尽失.这是否足以推动全球经济重陷衰退,还有待观察,但股市投资者肯定正朝此预期做出反应.

此外,投行所持的看多观点也可能被削弱.我怀疑未来数周会有许多预测显示,布兰特原油年底料将处于每桶130美元.这是否意味着,亚洲对大宗商品的需求也已衰竭?

中国、印度和东南亚国家是否将突然停止购买原油、煤炭、铜和其它推动本国工业化所需的大宗商品?或许不会这样.但是,如果西方出口市场枯竭,那麽这些国家可能会被迫降低大宗商品的进口增速.

这就回到了本文开头所提出的问题.中国政府是怎麽想的,他们将采取什麽措施?

我声明对中国政府核心的运作没有特别的洞察力,但从他们以往的处理方式来看,其倾向于迅速且强有力地做出反应,并寻找机会. 有关中国货币政策收紧周期暂时结束的预期将是合理的,而且你将预计,国内基础设施支出将在年底前增加.

中国国有企业可能也将趁原油价格下跌,建立战略性和商业性库存,还可评估潜在收购目标,这些目标的股价或前景已因西方国家的困境而受损.

这些是否足以使其经济持续成长尚不明朗,但中国很好地经受了雷曼兄弟倒闭的冲击.值得注意的是,在2008-09年危机期间,中国原油进口十分稳固,之後更因全球经济复苏而加快.

如果你认为目前的全球形势好于雷曼破产时,那麽中国也可能将继续担当全球成长的发动机,并将为某些大宗商品提供底部支撑.这些商品将主要包括原油与铜,以及大豆和玉米等农产品.问题将在于,西方国家是否能够避免,他们的经济不会悲惨到压过亚洲的正面成长题材.(完)