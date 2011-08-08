财政部200亿国债发行路演启动 中国将力挺人民币国际化（更新版）

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* 财政部200亿元人民币国债发行启动路演

* 国务院级别政府官员将出席发行仪式--消息

* 中国政府将力挺人民币国际化

* 美国债信评级调降之际,发行将吸引更多关注

* 息率料定在较低水平

路透香港8月8日电---在标普调降美国债信评级之际,中国财政部周一启动在香港发行200亿元人民币国债的路演;而国务院级别的政府官员将出席下周的发行仪式,则凸显中国政府对香港建立人民币离岸中心以及人民币国际化的支持.

据三位消息人士透露,除目前已确定财政部官员、央行官员、中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(601328.SS)(3328.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等五大国有银行的董事长或行长出席,更高级别的国务院领导也将来港出席该历史最大规模的人民币国债发行仪式.

自去年7月签订修改後的人民币清算协议以来,离岸人民币市场取得了长足的发展.但在人民币国际化快于预期发展的同时,也出现了一些问题,国内质疑国际化的声音越来越多.

"(美国遭降级)可能令此次国债发行的招标情况更加好.今天人民币中间价十分强劲,市场或预期中国将会加快人民币国际化的步伐."东方汇理银行高级策略师张淑娴表示.

三大评级机构之一的标准普尔上周五在美国金融市场收市後宣布,调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.标普调降理由是担心美国政府预算赤字和债务负担上升.

香港财政司司长曾俊华就此撰文指出,长远而言,美元独大的状况是不健康的.新兴经济体的货币在国际金融体系中应扮演更重要的角色,以配合他们经济实力的冒升.

"这大趋势为人民币走出去提供了好时机,我们应该积极把握发展人民币离岸中心的新机遇,巩固香港的国际金融中心地位."他称.

**息率料定在较低水平**

另一位消息人士指出,在标普刚刚调降美国长期债务信用评级的混乱时期,该期规模达200亿的人民币国债将吸引更多的投资者关注.

中国财政部今日开始在香港向机构投资者推介该期国债,香港银行界一百多位人士参加了此次路演.消息人士表示,机构投资者部分将在17、18日左右定价.

财政部本次在香港的国债计划发行量超过前两次总额,其中面向机构投资者招标发行150亿元,包括三年期60亿元、五年期50亿元、七年期30亿元、10年期10亿元;并安排面向个人投资者发行两年期50亿元.

由于是次债券发行恰逢美国长期信用评级遭下调,市场人士相信,该事件将利好财政部是次的点心债券发行,令各期限债券收益率定在较低水平.

"之前(财政部发债的)市场气氛不算太好,大家都觉得息率这麽低,投了还有什麽意思.但是现在美国不是被降级了吗,没太多可以投资了,所以还是可以投点人民币债券的."一位于香港的银行债券人士表示.

东方汇理的张淑娴亦认为,美国遭降级令资产配置出现变化.从地区上看,资产配置的转移会令亚洲债券受益;而从类别来看,资产从股票转移到债券亦压低了债券收益率.

她并预计,此次财政部发行的三、五、七和10年期国债的息率分别约为1-1.2%、1.4-1.5%、1.7-1.85%和2.1-2.3%.

财政部在2010年发行的80亿元人民币国债中,向机构投资者发行的50亿元国债包括20亿元三年期、20亿元五年期和10亿元10年期债券,息率分别为1%、1.8%和2.48%.(完)

--发稿 路透中文新闻部

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