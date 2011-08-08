新华：美需反思超前消费等经济模式

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月8日电---新华社周一发表文章称,信用评级遭降不仅会打击美国经济和国际形象,更是对美国一贯以来寅吃卯粮、借债度日经济模式的严厉警示,美国需要就此进行深刻反思.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.而此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.
新华社文章援引观察人士称,美信用评级遭降看似意外,实际存在其必然性,它凸显了美国消费方式、赤字政策、政治内斗等破坏美国信用根基的痼疾.
"美国需要深刻反思超前消费、赤字过度等不可持续的经济增长方式,推行负责任的财政政策,实现经济再平衡."文章表示.
文章认为,从根本上讲,信用评级下降其实是对美国经济信心不足的体现.美国需要调整增长方式,削减赤字,实现经济再平衡,以保持全球的信心.
"美国需要深刻反思自身的国际责任,不能只顾政党和国内利益,也须对全球投资者负责."
文章称,若美国如外界担心的那样推出第三轮定量宽松政策(QE3),不仅会导致美元继续贬值,也会损害外国投资者利益.
美国评级遭降已引发全球金融市场动荡,亚洲市场周一早盘变动剧烈,股市全面下挫,日股下挫达2%,沪市上证指数亦重挫超过4%.美元承受下跌压力,商品货币走低,但欧元则因为欧洲央行的稳定措施而获得支撑.而避险资产如黄金等再创新高,油市则因经济放缓疑虑而挫跌.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。