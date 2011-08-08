法国GDF Suez拟与中投结盟--回声报

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透巴黎8月8日电---法国回声报周一报导,法国公用事业GDF SuezGSZ.PA计划与中国投资公司(CIC)将结盟,以协助GDF Suez在亚太地区的拓展.
报导称,根据双方协议,在今年年底之前透过提高资本,中国投资公司可拥有GDF Suez的天燃气及石油探勘和制造部门约30%股权.但该报并未说明消息来源.
回声报说,中国投资公司将参与GDF在亚太地区除了直接在中国地区之外的投资,它也将协助GDF取得中国银行的融资和合约.
中国投资公司并将投注20亿-30亿欧元(28.2亿-42.3亿美元)以取得GDF部门的股权.
该报称,GDF将在周三公布上半年业绩报告时宣布这项结盟.
但GDF一位发言人士不愿对此置评.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)