8日盘後分析：急跌下慎言抢反弹

上周末标准普尔下调美国AAA的债信评级，全球避险情绪明显升温，而股票市场再现“黑天鹅”，受此影响，今日亚太区主要股市全线重挫，A股也在恐慌情绪中放量重挫近百点，并创下一年来收盘新低。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周末标准普尔下调美国AAA的债信评级，全球避险情绪明显升温，而股票市场再现“黑天鹅”，受此影响，今日亚太区主要股市全线重挫，A股也在恐慌情绪中放量重挫近百点，并创下一年来收盘新低。

从盘面观察，早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後即呈现逐级震荡下跌，其中沪综指开盘即跌破2600点关口，随後在个股普跌的拖累下，沪综指盘中一度跌破2500点关口，同时量能明显放大，显示市场中涌出不少恐慌盘，尽管部分权重股试图护盘，但是无奈跟风意愿不强，最终回升幅度有限，尾盘沪综指最终报收于2526.82点，大跌3.79%。

今日A股市场之所以出现大幅下挫，笔者认为有以下几点原因：

首先，也是最主要的原因，即美国主权评级遭遇下调，造成欧美市场剧烈波动，从而通过A+H传导到A股并在心理层面造成巨大的负面冲击。

虽然今日早间有消息称，七国集团已召开紧急会议，确定将采取协调行动稳定金融市场；同时，欧洲央行也有意购入意西两国国债出手救市，但不这足以消除全球投资者的紧张恐慌情绪，全球投资者避险情绪骤然升温，资金纷纷出逃从而导致股指暴挫。

其次，从技术层面分析，经过连续三周的向下调整，2610点以来的反弹成果基本上被吞噬。大盘技术破位後，股指有加速赶底迹象，今日股指放量失守2600点支撑，同时也失守1664点上升以来下轨支撑，使得大盘继续下探寻底的概率越来越大。

最後，本周即将陆续公布7月宏观经济数据，其中，7月通胀数据最为引人瞩目，也是市场分歧最大的。如果7月CPI涨幅再创新高，对货币政策继续收紧的担忧将压制A股整体的估值水平。

综上所述，目前A股市场正处于内外交困的不利局面，资金大规模的撤离或者观望意味着当前A股市场的资产价格仍然有下降空间。A股市场未来将面临一项艰巨的任务，在此过程中，股指震荡寻底似乎不可避免。

操作上，今日大盘放量急跌後，会有一定技术反抽要求，但是建议投资者不要盲目抢反弹，耐心等到指数止跌企稳後再寻找机会。（完）

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