穆迪称美国仍需进一步减赤 否则有评级下调风险

路透纽约8月8日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一再次警告,若美国财政和经济前景大幅恶化,可能在2013年前调降美国评级.不过穆迪表示,认为华府有可能达成新的债务协议,能在此前削减财政赤字.

在标普上周五下调美国AAA评级後,穆迪公布声明称,8月2日确认美国评级的决定,是基于预期美国将进一步削减赤字.

该机构表示,美国面临着进一步削减债务的艰困任务,才能保住穆迪给予的Aaa评级,不过华府在2013年之前达成新的债务削减协议并非完全不可能.

在标准普尔下调美国AAA长期债信评级三天后,穆迪表示,如果未来几个月美国财政纪律弱化或经济严重恶化,那麽该机构在2013年前亦有可能调降美国信用评级.

两家评级机构看法不一致的核心要点在于,美国国会议员能否在明年就进一步削减预算达成协议.标准普尔认为府会于8月2日达成的债务协议与预期有落差,因此调降美国信用评级至AA+;但穆迪则愿意给予政府更多解决债务问题的时间.(完)

--编译 田建华/洪曦;审校 蔡美珍/沈以文

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