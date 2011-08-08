金价站上1700美元 再创纪录新高

路透新加坡8月8日电---金价周一大涨至每盎司1,700美元上方,刷新纪录高位,因美国信用评级遭调降,致使投资者逃离风险资产,从而损及股市和美元.

如果七国集团(G7)支持金融市场的承诺最终未能成功,则美国期金和现货金均可能进一步上涨.投资者将他们的注意力转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二的政策会议.

标准普尔上周五调降美国信用评级一个级距,加重了欧债危机蔓延的威胁,同时升高围绕美国经济衰退以及美国或推出第三轮量化宽松举措的忧虑.

现货金触及每盎司约1,714美元的历史高位,为19日内第11次创新高.现货银受此带动涨逾5%.美国12月期金触及约1,718美元纪录高位.

UBS Wealth Management分析师Dominic Schnider称:"人们意识到,美元和欧元存在真真切切的问题,我认为这是金价上涨的理由."

"就目前形势来看,我甚至敢设想金价升到2,000美元,这种可能性上升了.12个月後金价预估仍是1,800美元,但也存在最终升向2,000美元的可能."

七国集团(G7)财长及央行周一发表声明称,承诺必要时采取协同行动来稳定流动性,支持金融市场运转、金融稳定性以及经济成长.

辉立期货投资分析师Ong Yi Ling称:"我猜是金融市场的不确定性支撑了金价.本质上还是避险买盘……投资者关注的事件之一当然是周二的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议了,投资者将仔细解读会後声明."

英镑计价的黄金价格跳涨至约1,043英镑的纪录高位.欧元计价的黄金价格亦创历史新高.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1712.50 50.25 +3.02 20.65

现货银 39.92 1.63 +4.26 29.36

现货铂金 1718.49 6.14 +0.36 -2.77

现货钯金 726.97 -12.78 -1.73 -9.07

TOCOM期金 4288.00 83.00 +1.97 14.99 109239

TOCOM铂金期货 4333.00 13.00 +0.30 -7.73 21529

TOCOM期银 99.40 0.60 +0.61 22.72 1259

TOCOM钯金期货 1832.00 -29.00 -1.56 -12.64 569

汇率

欧元/美元 1.4369

美元/日圆 77.82

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 侯向明/程琳;审校 沈以文/蔡美珍

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