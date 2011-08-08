中国稀土业将开展生产整治行动--工信部

* 稀土业将开展生产整治行动

* 企业超计划生产要立即停产

* 坚决打击销售和收购非法稀土矿产品行为

路透北京8月8日电---中国政府出手整治稀土超计划生产.工业和信息化部决定,将自8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.

工信部网站周一发布通知并称,要坚决打击收购和销售非法开采的稀土矿产品.稀土矿产品交易应限于具有指令性生产计划的稀土矿山和冶炼分离企业间进行.

通知称,无指令性生产计划及超指令性计划生产的企业将被责令立即停产,限期整改;未通过环境保护部稀土企业环保核查,未取得安全生产许可证及采用国家已明令禁止落後生产工艺和装备的稀土矿山及冶炼分离企业亦在停产之列.

由于监管不力,中国稀土开采超标是行业的正常现象.2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.

中国五矿有色金属股份有限公司近日在媒体上发布的倡议书称,严格执行工信部有关稀土生产指令性计划的要求,倡议按照指标开展生产,并在8月初立即主动停产,但国内稀土生产商对该倡议响应者寥寥.

业内人士稍早称,由于稀土价格较高,企业很可能不会那麽"听话",即使大企业好监管,小企业监管起来并不那麽容易,地方政府也没有积极性去配合有关部委的工作,因此具体核查的效果如何比较难判断.

为妥善解决中国稀土行业长期存在的非法开采和超指标开采等问题,中国此前发布了促进稀土行业健康发展的意见,称将对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策,并加快行业整合,建立稀土战略储备体系.

中国约占全球稀土矿产供应量的97%左右,稀土产品价格在经过上半年大幅上涨後,近期开始全线下跌.(完)

欲了解更多详情,请点选工信部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红/林高丽

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