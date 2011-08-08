美债降级殃及中国外储资产

* 美国评级遭降,警醒中国减国际收支顺差

* 市场担忧经济前景,中国政策将更谨慎

* 外储多元化知易行难,美债仍是重要选择

作者 谢衡/张胜男

路透北京8月8日电---美国主权评级调降的一声惊雷传来,美国国债最大海外持有国--中国再度深切体会了美国前财长康纳利的名言--"美元是我们的货币,却是你们的问题".

美元资产贬值将令中国巨额外汇储备缩水,但欧洲债务危机和地区政局动荡,令中国配置资产的腾挪空间有限.在官方媒体呼吁美国反思借债度日经济模式的同时,更多专家指出,中国调整经济结构,降低国际收支顺差才是长久之计.

美国上周调高举债上限後脱离债务违约边缘,三大评级机构之一的标准普尔周五宣布调降美国长期信用评等一个级距至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.

中国官方媒体人民日报周一发表评论文章称,美欧要对世界经济复苏负起政治责任,否则将严重影响世界经济发展.新华社也撰文称,美国需要深刻反思超前消费、赤字过度等不可持续的经济增长方式,推行负责任的财政政策,实现经济再平衡.

"中国应该尽快实现国际收支平衡.总是嚷嚷着美国你要负责,其实他是很难对你负责任的.你看他现在对自己国内都很难负责任,有可能对咱负责吗?"金融问题专家赵庆明说.

美国降级风暴令市场更加担忧美国经济二次衰退,全球股市和石油等风险资产遭猛烈抛售,避险资金转向黄金和债市.中国金融市场也不例外.沪综指周一收挫3.8%至逾一年新低,两市跌停股票多达近百家.银行间债市现券收益率全线走低.

"全球市场都要波动一轮,增加了中国经济的不确定性."交通银行首席经济学家连平称,美国信用评等调降的影响,中国宏观调控政策的出台将会更加谨慎,因全球大宗商品和金融市场都会有较大的波动.中国政策出台会考虑更多的因素.

为控制物价上涨,中国自去年10月初以来已五次加息,九次上调存款准备金率,经济增速平稳回落.据路透调查,周二出炉的7月CPI同比涨幅仍处于6.3%高位.央行和发改委上周仍强调控通胀仍为首要任务,令加息预期渐起.

不过,周末美国评级调降可能令政策的出台更谨慎.欧美债务问题料将冲击实体经济,进而影响中国下半年出口;同时,原油和工业品价格近期暴跌,则有望为中国减轻输入性通胀压力.未来中国宏观政策的天平有可能从控通胀略向稳增长倾斜.

**中国应治自身痼疾**

经济学家认为,解决中国经济结构自身的矛盾才是庞大外汇储备的根本出路.这就需要改变畸形的收入分配结构,扩大内需,减少对外依存度,控制外汇储备增量规模.

尽管中国多年都说需要实现经济转型、增强内需,但实际上,今年以来扣除物价之後的中国消费增速实际处于下降通道,而上半年进出口对GDP的贡献仍在50%以上,中国政府寄望的由内需拉动经济的梦想仍很遥远.

"别积累那麽多外汇储备了,起码不要增了."赵庆明说,并表示若中国继续维持贸易顺差,那麽除了购买美国国债以外别无选择.

社科院美国所经济室主任王孜弘称,减少外汇储备,恐怕已经不是经济政策的问题了."收入分配、劳工权益等等,这些都需要改革.分配中大众得到的太少,就决定了投资和消费只能更多的依赖外部市场."

外管局稍早也表示,外汇储备的增长,是中国当前所处经济发展阶段下,国际收支"双顺差"的客观结果.面对发达国家实施量化宽松的货币政策,导致外汇资金大量净流入,应对之道就是促进中国国际收支趋向基本平衡,这需要国内宏观经济政策共同发力.

路透调查综合22位分析师预测显示,预计7月进口同比增速料小幅走升,受促进口政策及价格上涨因素推动,而出口仍保持高位,增速较上月仅微降.当月贸易顺差料为275亿美元,创过去12个月来最高.

**玩转外汇储备,知易行难**

中国经济结构的转型不可能一蹴而就,中国加速分散外汇储备的脚步亦知易行难.

运作着3.2万亿美元的中国的外汇储备管理机构,要想大规模调整投资头寸、甚至哪怕只是开始向市场暗示自己的投资意向,任何想买的东西都会价格暴涨,包括黄金和原油;而持有最多的美元资产一旦抛售则很难卖出合理价钱.

"中国不会有大规模抛售(美国国债)行为,但会减持,这是不可避免的."国务院发展研究中心世界所副所长丁一凡说.

丁一凡表示,美国未来除了靠美元贬值来转嫁债务,看不到有别的办法.所以减持美元资产是不可动摇的大方向.特别是"到年底如果美国的经济和债务状况没有太大变化的话,另外两家评级机构也会跟着调降.那就不得了了."

中国央行货币政策委员会委员夏斌指出,美国已进入一个由强转衰的长周期过程,未来中国必须提高外汇储备中的非金融资产运用比例,追求国家的战略性利益.

不过中国大型投行--中金公司最新报告称,未来很长一段时间内,美国国债仍是不可取代的避险资产和吸收发展中国家巨额贸易顺差的工具,且其地位还会因为欧债危机的逐渐恶化而上升.

中国国家外汇管理局7月底再次重申,中国不追求大规模外储,未来将继续推进储备资产多元化,并开拓资本流出渠道,稳妥有序推进资本项目可兑换.(完)

--审校 黄凯

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