伦敦发生骚乱 警方逮捕100多人

路透伦敦8月8日电(记者 Michael Holden/Peter Griffiths)---英国警方连夜在伦敦逮捕了100多人。伦敦市骚乱中，商店遭洗劫，警员遭袭击。

伦敦多个地区周日夜间发生的骚乱造成9名警员受伤，尽管其损失似乎比伦敦北部托特纳姆周六发生的骚乱要小。

伦敦市副市长马尔萨乌斯(Kit Malthouse)将暴力归咎于一小撮受贪婪驱动的犯罪分子，而不是英国疲软的经济复苏所引发的广泛社会问题或对警方行为的担忧。

警方负责人克里斯汀・琼斯(Christine Jones)表示，夜间很多区都有零星骚乱，警方逮捕了100多人。警方周六夜间和周日清晨另外还逮捕了61人。

骚乱源于警方上周四在托特纳姆区试图逮捕一名29岁男子时将其打死一事。英国警方监管机构正调查此事。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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