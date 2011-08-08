美评级调降推动人民币兑美元收涨

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 人民币兑美元即期汇价跳涨
* 美国AAA级主权信用评级调降令美元承压
* 欧洲央行缓解欧债紧张态势立场,支撑欧元及人民币
* 尾盘客盘需求涌现,致人民币涨幅收窄
路透北京8月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一即期汇价收涨.标准普尔调降美国AAA级主权信用评级,令国际美元承压,人民币中间价应声大涨并创2005年7月汇改以来新高,带动人民币汇价盘中亦创新高.不过,客盘需求在尾盘时段涌现令涨幅收窄.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.4360 6.4379 *6.4250 *6.4305 6.4451 6.4404
注: 人民币中间价及盘中均创2005年7月汇改以来的新高
"今天人民币汇率跳涨,主要是美国主权评级遭到下调,让美债承压,欧元上涨,人民币就跟着涨."华东一银行交易员称.
该交易员并称,人民币总体还是处于升值之中,欧洲央行缓解欧债的立场,对欧元以及人民币也是一个支撑.
东京汇市欧元周一跳涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市紧张状况,且七国集团(G7)重申将支撑金融市场稳定性及经济成长的承诺.[FRX/CN]
"人民币早上开盘有一个跳涨,此後走的一直比较稳,尾盘的时候,大家都有出来买(美元),"上海一银行交易员还称,"可能是客盘需求".
美国公债价格上周五下跌,成交放量,终止避险公债的涨势,因意大利采取措施阻止欧洲债务危机蔓延.
标准普尔周一试图让全球投资者相信,其历史性的调降美国债信评级,不会立即对美国公债在亚太地区的主权买家产生影响.
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3755/85 6.3830
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4260/70 6.4350
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水514点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3846元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯/林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)