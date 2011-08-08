欧洲央行干预债市 支持西班牙和意大利

* ECB被发现买入公债,欧洲股市转升

* 意大利和西班牙公债收益率下降

* 金融高官承诺采取措施稳定市场

* 美联储进一步放松政策的压力加大,即便是象征性的

路透悉尼/巴黎8月8日电---欧洲央行(ECB)周一干预债市,响应支持西班牙和意大利、以避免欧元区金融崩溃的承诺.与此同时,七国集团(G7)和20国集团(G20)发表宽慰人心的讲话,安抚因美国债信评级遭调降而受到惊吓的投资者.

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下跌,因交易商表示,ECB扩大购债计划范围,将欧元区第三大和第四大经济体所发公债包含在内,这是其为阻止欧洲主权债务危机所采取的最新举措.

"他们每次向市场投入2,000万至2,500万(欧元)资金,"一名交易商称,"我们预计他们今天投入数十亿欧元."

在亚洲盘中还直径下落的股市,到欧洲盘中则转至平盘上方,因20国集团(G20)财长及央行总裁誓言将采取一切必要措施支撑金融稳定性、经济成长及流动性.

"看起来全球范围内的决策者正开始采取行动,"澳洲最大的基金管理公司之一AMP Capital Investors的投资决策主管Shane Oliver表示.

"现在开始购买意大利公债的举措可能有助于平息有关欧洲债务问题进一步升级的忧虑,"Oliver在欧洲央行在市场上采取行动前表示.

"投机客知道欧洲央行将采取行动对付他们,因此现在在抛售或作空意大利及西班牙公债前不得不三思."

意大利、西班牙公债与德国公债的利差大幅收窄,信用违约互换(CDS)下跌,西班牙及意大利股市双双跳涨逾3%.欧元亦扩大涨幅.

这表明今日稍早打压亚洲市场的忧虑情绪出现逆转,当时七国集团(G7)也作出类似承诺,但未能令投资者宽慰,市场将作为避险的黄金价格推升至每盎司1,715美元上方的纪录高位,而股市也再次下挫.

投资者还将关注点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二政策会议的声明,有关美联储可能将很快被迫考虑第三轮量化宽松政策来重振美国经济的臆测升温.

**仰赖欧洲央行和美联储**

经过罕有的周日晚间电话会议,欧洲央行对意大利和西班牙宣布新减赤措施和经济改革措施,以及法、德对欧元区救援基金将负责买债的承诺表示欢迎.欧元区救援基金或在10月投入使用.

"欧元体系将明显介入市场,并以有意义和团结的方式回应."欧元区一名货币政策消息人士在声明发布前不久称.

欧洲央行一直不愿意加大对处境艰难国家债券的买入力度,担忧此举将被视作对挥霍政府开出空白支票.

自该计划在去年5月开始实施以来,仅买入800亿欧元债券,而意大利和西班牙就每年发行大约6,000亿欧元债券.交易商称,它将承诺买入数百亿欧元的债券,以便在债务蔓延担忧之前采取行动.

与此同时,七国集团(G7,美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本)表示,如有必要,将对外汇市场采取联合行动,因"无序波动...已对经济和金融稳定产生不利影响."

在欧洲市场开盘後不久,20国集团(G20)发表联合公报.

日本上周干预汇市以遏制日圆升势,瑞士央行也意外采取新一轮宽松政策,以抗击瑞郎的快速升值势头.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)目前正面临进一步放松货币政策(市场称其为QE3)的更大压力,尽管几乎无人预料早在周二举行的政策会议时会出现戏剧性的结果.

**中国不满**

但这些都不足以令美国的最大债权方--中国感到放心.

"如果美欧等发达国家不负起责任,为一己之私利而不停地折腾,必然严重妨碍世界经济稳定发展.即便成长中的中国和其他新兴市场国家能够维持本国经济较快发展,也无法将世界经济彻底推上坦途."中国官方媒体人民日报周一发表评论文章称.

中国持有的美国公债价值远超1万亿(兆)美元,因此在标准普尔将美国债信评级从AAA降至AA+後感到不快.美国财政部长盖特纳对降级也感到恼火.

盖特纳在接受NBC和CNBC的采访时表示,标普"显示了极其糟糕的判断",并声称其降级举动毫无意义,不会影响投资者对美债的信心.

日本财务大臣野田佳彦周一称,市场信任美元,美债未受冲击,并暗示日本准备继续持有巨额美债.(完)

--编译 许娜/梁睿雪/肖群英/王丽鑫;审校 王洋/丁琦

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