奥巴马与欧洲领导人讨论欧债危机

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透华盛顿8月8日电---白宫周一表示,美国总统奥巴马对于西班牙和意大利为应对经济危机而采取的措施表示欢迎.
奥巴马与西班牙首相萨帕特罗和意大利总理贝鲁斯柯尼就欧美面临的经济动荡进行了电话沟通.
"西班牙和意大利为应对各自紧迫的经济挑战并增强竞争力而采取措施,总统对此表示欢迎."白宫称.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
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路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。