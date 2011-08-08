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国际财经 | 2011年 8月 9日 星期二 07:10 BJT

奥巴马与欧洲领导人讨论欧债危机

路透华盛顿8月8日电---白宫周一表示,美国总统奥巴马对于西班牙和意大利为应对经济危机而采取的措施表示欢迎.

奥巴马与西班牙首相萨帕特罗和意大利总理贝鲁斯柯尼就欧美面临的经济动荡进行了电话沟通.

"西班牙和意大利为应对各自紧迫的经济挑战并增强竞争力而采取措施,总统对此表示欢迎."白宫称.(完)

--编译 徐文焰;审校 高琦

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