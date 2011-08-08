瑞郎和日圆走强 受避险买盘推动

* 欧元走软,因对欧洲央行购债的乐观情绪消退

* 标普调降美国评等後瑞郎和日圆大涨

* 市场对日本和瑞士干预保持警惕

* 市场关注联邦公开市场委员会会议,多数预期不会有新刺激举措出台

路透纽约8月8日电---瑞郎和日圆周一大涨,因不断恶化的大西洋两岸债务问题以及对衰退的担忧打压投资者信心,引发新一波避险买盘.

投资者对标普上周五稍晚下调美国评等後对全球经济造成的後果感到不安,且担忧尽管已采取措施加以遏制,但欧元区债务问题仍可能演化成全球性危机.

欧元兑美元回落,回吐稍早涨幅,之前欧洲央行购买西班牙和意大利公债并未缓解对欧洲区债务危机扩散至该地区核心国家的担忧.

标普调降美国评等令全球股市跌势加剧,挫至约一年来最低水平,给原本已对全球经济放缓忧心忡忡的投资者意想不到的打击.

资金向瑞郎,日圆以及公债和黄金等避险资产溃逃,凸显出投资者已被强烈的担忧情绪所主导.

"这是一种全新的交易模式,之前不曾有人经历过,"多伦多Oanda的首席汇市策略师Dean Popplewell称.

部分交易商揣测美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会在周二举行的政策会议上出台新举措以避免经济再度滑入衰退.市场一直传言美联储将讨论采取进一步举措扶助经济的各种选项,但多数市场人士预计在刚结束第二轮量化宽松政策後不久美联储不会出台任何新的举措.

"市场对政府失去信心.市场大声疾呼美联储主席贝南克推出第三轮量化宽松政策(QE3),"加州Springer Financial Advisors的总裁Keith Springer表示.

欧元兑瑞郎重挫至纪录低位1.0640瑞郎,尾盘下跌2.5%,报1.07321瑞郎.欧元兑日圆也回落1.8%.

美元兑日圆下跌0.9%,报77.68日圆,盘中在电子交易平台EBS挫至约77.45日圆.美元兑瑞郎回落1.6%,报0.75545瑞郎,盘中跌至0.7480瑞郎的纪录低位.

交易商称,欧洲央行在欧洲交易时段稍早购买西班牙和意大利公债,央行在周日表示将"积极执行"购债计划.欧元兑美元攀升至1.4432美元的高位,後跌回至1.42080美元,日内下跌0.5%.

策略师称,欧元/美元下一个下档目标位在周五低位1.4055美元附近.支撑位在约1.4030美元,此为200日移动均线切入位.

对瑞郎和日圆的需求令瑞士和日本当局入市干预打压其汇率的可能性仍然存在.货币走强损及两国的出口竞争力.

市场人士预计,如果美元跌至77.10日圆,日本当局将再度入市干预.日本当局上周在该水准卖出日圆买入美元. (完)

--编译 母红;审校 李军

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