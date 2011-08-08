美国股市因经济衰退忧虑而暴跌

* 波动率指数跳升50%,标普500指数临近熊市区域

* 标普500指数分类指数全线收低

* 银行,能源股在重灾区,美国银行股价崩跌

* 道指重挫5.6%,标普500指数急跌6.7%,Nasdaq指数劲挫6.9%

路透纽约8月8日电---美国股市周一暴跌,标普500指数重挫超过6%,美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.

市场出现恐慌性抛盘,成交放量,导致标普500指数录得2008年12月以来最大单日跌幅,该指数中的所有成份股均跌至平盘之下.

"我们开始看到抛售慌不择路,情况远较我们预期的严重,"管理约6,500亿美元资产的Northern Trust的活跃股票部主管Matthew Peron说.

他补充说,基于波动率指数急升,"我们开始进入恐慌模式."

对美国政府无能力解决调高举债上限及经济增长放缓等问题的认知造成股市下跌.这情况尤为明显,在美国总统奥巴马发表声明,未能提供具体方法解决财政及经济问题时,股市跌势加剧.

市场对美国经济的焦虑与日俱增的同时,对欧洲债务问题的忧虑也在升温,欧洲央行买入意大利和西班牙公债的最新计划远远不足以解决欧元区债信危机.

CBOE波动率指数跳升50%,收报48.这为波动率指数在去年5月来首次升至40以上,当时美股发生"闪跌".

标准普尔500指数从4月29日触及2011年来最高收盘位後已回落17.9%,使该指数临近熊市区域,即被定义为从由近期高位下跌20%.

周一股市大跌,为去年11月来首次失守11,000点关口.

道琼工业指数重挫634.76点,或5.55%,报10,809.85点;标准普尔500指数急跌79.92点,或6.66%,报1,119.46点.Nasdaq指数暴跌174.72点,或6.9%,报2,357.69点.

成交极度放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共175亿股,大幅高于去年的日成交均值的84.7亿股.

标准普尔500指数中的所有分项指数的跌幅都超过3.5%,诸如银行和商品等对经济非常敏感的板块是重灾区.标普金融指数暴跌10%,标普能源指数劲跌8.3%.美国原油期货急挫7.3%.

美国银行(BAC.N)股价崩跌20.3%,报6.51美元,成为纽约证交所交投量最多的个股,及在标普500指数成份股中跌幅最大.

根据重挫5.2%的MSCI全球指数计算,全球投资者的财富因周一全球股市大跌而缩水超过1.35万亿美元.该指数周一开盘时市值为26.42万亿美元.

单是标普500指数重挫6.66%,就蒸发了7,293亿美元.

周五标准普尔调降了美国AAA的评级,或使这一全球最大经济体的前景面临转变.标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.

周一美国总统奥巴马将下调美国评等归咎于政治僵局,且表示将对如何减赤提出建议.

"投资者希望从奥巴马讲话中得到更具体的消息,但我不知道目前(提出具体方法)是否合理,"Peron说,"当我们看到有可靠的政策回应时,那就是我们见到(股市)底部的时候."

"我们看到有大量卖空,特别是对上市交易基金,在大约美国东岸时间下午2时15分,"Dahlman Rose销售交易部全球主管Glenn Starkman说.

纽约证交所涨跌家数之比约为1:66,Nasdaq市场涨跌家数之比为1:22.

即使欧洲央行戏剧性地干预债市,此举压低了西班牙及意大利公债收益率,但仍不足以抑制跌势.

**接近触底?**

但一些分析师称,股市大跌已令一些在较低价格的股票具有吸引力.

"基于历来股市下跌,在超卖区域出现反弹将不会令人意外,鉴于股市如此大幅下跌及急速下滑,"嘉信理财市场及板块分析部董事Brad Sorensen说.

巴克莱资本致客户的报告中写道,股市下跌带来"买入机会,"且近期股市下跌"令股价估值到了1980年代初以来的最低廉的水准."

"我在这行工作几乎30年.当股市跌至你想呕吐的时候,可能就是该买入的时候,而我们正是这种情况,"Stifel Nicolaus Capital Markets上市股票交易部董事总经理Angel Mata说.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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