黑龙江拆除“开拓团碑”平息公愤

路透北京8月8日电---《中国日报》周一称，中国黑龙江省方正县拆除为日本“开拓团”亡民所建纪念碑，以平息公众愤怒。

二战期间日本占领中国东北时，有数以千计的日本人移民黑龙江，这座3.8米高的“开拓团”纪念碑刻有其中229名日本人姓名。

一名当地官员称，建碑体现了中华民族的人道主义精神。

但《中国日报》指出，方正县居民谴责官员浪费公共资金纪念侵略者。

上周，来自全国多省的五名男子赶赴方正县，用锤子砸碑并泼洒红色油漆，面对公众愤怒情绪，该县已于上周五晚拆除纪念碑。

其中一名抗议者陈福乐(音译)对该报说：“当地政府应告知公众，是哪个官员提出了这麽愚蠢的想法，居然为侵略者建纪念碑，政府应该为滥用纳税人50万元立碑而道歉。”

这五名砸碑者一度被拘押，但当天便获释。

方正县外事办官员接受中央电视台采访时说，建碑既为揭露日本军国主义罪恶，也为展示人道主义精神。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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