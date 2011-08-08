黑龙江拆除“开拓团碑”平息公愤

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月8日电---《中国日报》周一称，中国黑龙江省方正县拆除为日本“开拓团”亡民所建纪念碑，以平息公众愤怒。
二战期间日本占领中国东北时，有数以千计的日本人移民黑龙江，这座3.8米高的“开拓团”纪念碑刻有其中229名日本人姓名。
一名当地官员称，建碑体现了中华民族的人道主义精神。
但《中国日报》指出，方正县居民谴责官员浪费公共资金纪念侵略者。
上周，来自全国多省的五名男子赶赴方正县，用锤子砸碑并泼洒红色油漆，面对公众愤怒情绪，该县已于上周五晚拆除纪念碑。
其中一名抗议者陈福乐(音译)对该报说：“当地政府应告知公众，是哪个官员提出了这麽愚蠢的想法，居然为侵略者建纪念碑，政府应该为滥用纳税人50万元立碑而道歉。”
这五名砸碑者一度被拘押，但当天便获释。
方正县外事办官员接受中央电视台采访时说，建碑既为揭露日本军国主义罪恶，也为展示人道主义精神。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。