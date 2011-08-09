奥巴马称美国仍保持AAA信用

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透华盛顿8月8日电---美国总统奥巴马周一将美国主权信用遭调降，归咎于华盛顿的政治僵局，并表示将就减赤提出一些建议。
奥巴马未激烈批评标普调低美国信用评级之举。而美国一些高级官员曾指出，标普对美国评级的计算存在2万亿美元错误。
奥巴马说：“市场起起落落，但这是美国。无论什麽机构说什麽，我们过去以及未来，一直保持AAA信用。”
而就在奥巴马讲话时，美国股市大跌不止，周一标准普尔500指数收挫6.7%。
奥巴马期望，标普调降美国评级之举，能给美国议员再次带来解决长期赤字问题的紧迫感。他称，单凭削减支出无法实现减赤。
美国国会新成立的特别委员会，将于11月底就如何在十年内削减1.5万亿美元支出给出方案。
奥巴马说，他也将给出自己的建议，并重申有必要向富人加税，并调整对石油公司以及超级富豪税项优惠。(完)
编译：高虹 发稿：朱淑珍
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