9日盘前分析：短期企稳有待观察

标普调降美国主权信用评级的举动引发投资者的恐慌，全球股市昨日遭遇了“黑色星期一”。 继亚太股市纷纷大跌後，欧洲主要股指相继大跌，而美国三大股指的跌幅全都超过5%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

标普调降美国主权信用评级的举动引发投资者的恐慌，全球股市昨日遭遇了“黑色星期一”。 继亚太股市纷纷大跌後，欧洲主要股指相继大跌，而美国三大股指的跌幅全都超过5%。

而A股市场，受国内外多重利空冲击，本周一沪深股市均出现暴跌。沪综指再度大幅下挫，盘中连续跌破2600点和2500点整数关口；深成指也创出自去年7月以来的新低点。

笔者认为，海外主要经济体复苏前景不明，加剧了国内投资者的恐慌情绪，是造成国内市场下跌的直接原因。然而，对于相对独立的A股市场而言，国际市场暴跌带来的更多是心理压力。

对于目前的A股市场而言，国内经济前景和未来政策取向依然是市场各方关注的核心。今日7月份的宏观经济数据将陆续公布，市场对此高度关注。CPI数据以及与CPI数据关联度较高的货币政策走向，将对市场预期的变化产生较大影响。

消息面，中国证监会8日宣布，为落实第三次中美战略与经济对话达成的成果，中国证监会、中国财政部与美国公众公司会计监察委员会、美国证券交易委员会于7月11日至12日就跨境审计监管合作问题在京进行为期两天的讨论。本次研讨会的成功举行表明中美双方在公众公司审计监管合作方面迈出了重要的一步。讨论会上，双方分别介绍了本国审计监管的有关制度和程序，并就如何加强跨境审计监管合作交换了看法。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。