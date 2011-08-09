NYMEX原油期货挫跌至八个月低点

* 标准普尔调降美国评级引燃衰退疑虑

* 欧洲债务危机继续打压油价

* API将公布库存数据

路透纽约8月8日电---美国原油价格周一跌幅超过6%至八个月最低收位,美国债信评级遭调降引发抛盘.

美国原油追随美股跌势,标普500指数重挫超过6%,因市场对经济衰退的担忧加剧.

上周五市场收盘後,信评机构标准普尔将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+.

此外市场担心欧元区债务问题将演变成全球危机,增添了油市的阴霾.

一周库存数据将在周二晚些时候开始出炉,美国石油协会(API)首先公布,之後美国能源资料协会(EIA)将于周三早晨公布其库存数据.

路透调查分析师预计美国上周原油库存增加150万桶,馏分油库存增加110万桶,汽油库存增加20万桶.

原油交易员在等候美联储周二的会议结果.路透调查显示,初级市场交易商预计美联储将维持利率不变.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约结算价报每桶81.31美元,重挫5.57美元或6.41%,创下5月5日下跌8.6%以来最大单日百分比跌幅,亦为2010年11月23日以来最低,当时的收盘价为81.25美元.

9月ICE布兰特原油期货结算价报103.74美元,大跌5.63美元或5.15%,为2月18日以来最低,当时布兰特近月合约收于102.52美元.

布兰特原油合约跌破关键技术水准200日移动均线,为2010年9月9日以来首次.破除周一位于106.88美元的长期趋势指标,帮助加速其跌势.

据路透数据,收盘时美国原油较布兰特原油贴水报22.43美元,之前曾触及23.56美元的日内最阔水准,距离7月14日所及纪录水位23.57仅一步之遥.

美国能源部称,美国零售汽油价格较一周前下降3.7美分至每加仑3.67美元,为六周来首次下滑,符合原油价格骤跌走势.但汽油价格仍比上年同期高89.1美分.

高盛称,尽管其有关大宗商品的建设性观点面临的风险上升,但仍维持长期交易建议,依然建议相对于其他资产加码大宗商品.高盛称,其仍维持看多布兰特原油的观点. (完)

--编译 孙茉莉/李爽;审校 张荻/吴云凌

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